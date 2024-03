A Complete Unknown: 5 cose da sapere sul film di Bob Dylan con Timothée Chalamet

Come anticipato dalle indiscrezioni degli scorsi mesi, in questi giorni a New York e in New Jersey sono iniziate le riprese di A Complete Unknown, film biopic musicale sul leggendario cantatore Bob Dylan.

Qui sotto, abbiamo raccolto per voi 5 cose da sapere su A Complete Unknown:

Il cast: Timothée Chalamet sarà Bob Dylan, il candidato all'Oscar Edward Norton sarà Pete Seeger, musicista folk che nei primi anni 60 fu mentore del giovane cantautore, Boyd Holbrook sarà Johnny Cash, Elle Fanning sarà Sylvie Russo (personaggio probabilmente ispirato a Suze Rotolo, un'artista con cui Bob Dylan ebbe una relazione negli anni '60), Monica Barbaro sarà la musicista folk Joan Baez. Il regista: il film è scritto e diretto da James Mangold, celebre autore di Copland, The Wolverine, Logan, Ford vs Ferrari e Indiana Jones e Il quadrante del destino. Per Mangold non sarà il primo biopic musicale, dato che qualche anno fa aveva già firmato l'acclamato Walk the line, film su Johnny Cash interpretato da Joaquin Phoenix (Johnny Cash tornerà in A Complete Unknown ma, come detto, avrà il volto di Boyd Holbrook, volto noto del cinema di James Mangold). La storia: il film seguirà Bob Dylan nei primi anni della carriera, e nello specifico nel periodo in cui il musicista 'tradì' il genere folk tradizionale passando dalla chitarra classica a quella elettrica, lasciandosi alle spalle i toni dei primi album come 'The Freewheelin' Bob Dylan' o 'The Times they are a-changin'' per dedicarsi alla celebre 'trilogia elettrica' composta dagli album 'Bringing It All Back Home', 'Highway 61 Revisited' e 'Blonde On Blonde'. Non a caso, inizialmente il film era intitolato 'Going Electric', mentre il titolo attuale è tratto da un famoso verso del brano 'Like a rolling stone', contenuto proprio nell'album 'Highway 61'. Il contributo di Bob Dylan: stando a quanto riportato, Bob Dylan ha letto personalmente la sceneggiatura del film e offerto i suoi consigli per migliorarla o per le modifiche da apportare. Inoltre, si dice che il musicista abbia fornito a Timothée Chalamet oltre dieci ore di brani inediti per aiutarlo a studiare la parte: l'attore, come già accaduto con Wonka, canterà tutti i pezzi contenuti nel film. Data d'uscita: attualmente A Complete Unknown non ha ancora una data d'uscita, ma in base alla rapidità delle riprese potrebbe arrivare o alla fine del 2024 per rientrare nella stagione dei premi 2025 oppure con più calma nel corso del prossimo anno.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sintonizzati su Everyeye.

