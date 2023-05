A Complete Unknowh, anche Elle Fanning nel cast del biopic su Bob Dylan!

Per raccontare uno come Bob Dylan non si può certo puntare su un cast anonimo: James Mangold lo sa bene e, in vista del suo A Complete Unknown, sta continuando a raccogliere attorno a sé attori e attrici che difficilmente lasceranno indifferenti il pubblico che si recherà in sala per assistere all'ascesa del bardo di Duluth.

A raggiungere il protagonista Timothée Chalamet (che, per inciso, presterà anche la sua voce ai brani di Bob Dylan, per i quali non sarà utilizzato il playback) è stata dunque in queste ore Elle Fanning, che già con l'attore di Dune e Chiamami col tuo Nome aveva avuto modo di condividere il set non molti anni fa in occasione di Un Giorno di Pioggia a New York, per la regia di un certo Woody Allen.

Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo che Elle Fanning ricoprirà all'interno del biopic del cui cast fa parte anche Monica Barbaro: quel che è certo è che si tratterà di un altro passaggio importantissimo per la sempre più luminosa carriera della giovane attrice in questi giorni impegnata a vestire nuovamente i panni di Caterina la Grande nella terza stagione di The Great. New entry a parte, comunque, ecco quando dovrebbero prendere il via le riprese di A Complete Unknown.