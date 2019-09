Completate ufficialmente le riprese di Black Widow con Scarlett Johansson

Stando a una nuova storia di Instagram condivisa con i suoi fan dall'attrice Simona Zivkowska, a quanto pare l'attesissimo Black Widow con Scarlett Johansson avrebbe ufficialmente terminato le riprese, dato che nel video vediamo proprio l'interprete mentre si prepara per il party di fine produzione del cinecomic.

È importante notare che queste feste si organizzano tendenzialmente poco tempo prima che finiscano effettivamente le riprese, così da lasciare liberi tutti coloro che non sono più necessari sul set. Quindi, anche se non si tratta di un'effettiva conclusione, segnale che le riprese sono praticamente in procinto di finire, tempo qualche giorno.



I dettagli completi della trama di Black Widow sono ancori ignoti ma è stato già spiegato che il film sarà ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, con Natasha Romanoff che dovrà affrontare Taskmaster.



Il film segnerà il debutto nel Marvel Cinematic Universe anche di Yelena Benova, secondo personaggio dell'era moderna ad usare il titolo di Black Widow nei fumetti, molto amata dai fan e che non vediamo l'ora di scoprire come sarà adattata nel cinecomic. Nel frattempo il primo art poster leaked ha rivelato il look del Guardiano Rosso interpretato da David Harbour (Stranger Things, Hellboy).



Diretto da Cate Shortland, Black Widow vedrà nel cast anche Florence Pugh, O-T Fagbenle e il premio Oscar Rachel Weisz. L'uscita nelle sale è prevista per il prossimo 22 aprile 2020, così da augurare la Fase 4 del MCU.