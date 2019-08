Una comparsa di Avengers Endgame non sapeva di essere nel film

Non sempre le star del cinema hanno le idee chiare sui progetti nei quali sono coinvolte. È il caso di Yvette Nicole Brown, attrice statunitense che non sapeva di aver fatto un cameo in Avengers Endgame. L'interprete aveva capito di star girando per un altro film Marvel, ma andiamo con ordine e ripercorriamo la sua storia dopo il salto.

Anzitutto vi spieghiamo (o ricordiamo) quale personaggio ha interpretato Yvette Nicole Brown nel kolossal firmato dai fratelli Russo: si tratta dell'agente governativa che, nell'ascensore che conduce ai sotterranei della base militare SHIELD, capisce che Steve Rogers e Tony Stark non sono dipendenti della struttura.

I due Vendicatori, infatti, si erano infiltrati per recuperare il Tesseract dopo che la loro missione nell'anno 2012 era fallita in seguito a un equivoco con Hulk e Loki. La donna, riconoscendo in loro dei volti estranei ai militari presenti nella base, si precipita a chiamare la sicurezza, spingendo Captain America a nascondersi in un ufficio che si rivela essere quello della sua amata Peggy Carter. Questa scena, probabilmente, convince Steve a trafugare altre particelle Pym per andare a vivere negli anni Cinquanta alla fine del film - anche se, a quanto pare, anche l'incontro con il Captain America del 2012 ha rappresentato una spinta psicologica verso quella scelta per la Sentinella della Libertà.

Tornando a Yvette Nicole Brown, la verità è che l'attrice credeva di aver filmato una scena per Avengers: Infinity War e, nel corso di un'intervista, confessò di essere rimasta molto delusa nel constatare che la sua comparsa era stata tagliata dal montaggio finale del cinecomic del 2018. Quando poi, l'anno successivo, vide al cinema il suo cameo in Endgame, ha raccontato di essere rimasta shockata ed emozionata. La delusione per l'apparente esclusione dal film Marvel Studios, peraltro, la portò a non partecipare alla premiere mondiale della battaglia conclusiva con Thanos. Una scelta di cui l'attrice stessa si è pentita non appena ha scoperto che la sua scena era inclusa nel montaggio cinematografico del film.

L'equivoco è dovuto, probabilmente, al fatto che Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame sono stati girati a brevissima distanza: l'attrice deve aver filmato la propria scena prima dell'uscita di Infinity War.