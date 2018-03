Compare Batman nello spot di Ready Player One di Steven Spielberg

Manca poco all'uscita del nuovo film di, a breve distanza da The Post, l'ultima pellicola del regista di Jurassic Park che abbiamo potuto ammirare nelle sale cinematografiche. Nel nuovo spot tv che promuove, compare un omaggio a Batman, dopo quello a Superman e ad altre figure di riferimento nella cultura pop.

La Warner, dopo aver diffuso dodici poster che omaggiano diversi classici del cinema pop come Breakfast Club, Beetlejuice, I Goonies e Ritorno al futuro, diffonde un ulteriore spot tv su Ready Player One, adattamento dell'omonimo romanzo di Ernest Cline.

Ambientato nel 2045, Ready Player One presenta un mondo sull'orlo del caos e del collasso. La gente trova la salvezza in OASIS, un vasto universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). Quando Halliday muore, decide di lasciare la sua immensa fortuna alla prima persona in grado di trovare un easter egg digitale nascosto da qualche parte in OASIS, scatenando di fatto una gara che monopolizza l'intero pianeta. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) decide di partecipare alla ricerca viene catapultato in una caccia al tesoro mozzafiato, attraverso un universo fantastico pieno di mistero, scoperta e pericolo.

Nel video si vede Batman impegnato in una scalata al Monte Everest ma anche un T-Rex che semina il panico, Chuckie la bambola assassina e altri riferimenti al cinema di cui Steven Spielberg, in quegli anni è stato il vero protagonista. Il tutto con una canzone cult dell'epoca come Take on Me.

Co-prodotto e diretto da Steven Spielberg, Ready Player One comprende nel cast Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, T.J. Miller, Hannah John-Kamen, Mark Rylance, Letitia Wright, Julia Nickson-Soul, Ralph Ineson e Jacob Bertrand.

L'uscita del film, distribuito da Warner Bros. Pictures, è prevista per il 28 marzo.