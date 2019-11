La compagnia che ha ricreato James Dean in CGI vuole riportare in vita altre leggende

Secondo quanto riportato da Variety, il team che ha ricreato digitalmente James Dean per recitare in Finding Jack ha in programma di riportare in vita altre leggende del grande schermo, e non solo.

La CMG Worlwide, società specializzata in licenze di proprietà intellettuali, si è unita allo studio di creazione di contenuti immersivi Observe Media per formare la Worlwide RX, una nuova compagnia che ha l'obiettivo di ricreare delle personalità in CGI per portarle nei film tradizionali e nella realtà virtuale.

La Worldwide RX detiene i diritti di oltre 400 celebrità e atleti sportivi tra cui Burt Reynolds, Bettie Page, Andre The Giant, Lou Gehrig, Maya Angelou e il già citato Dean, la cui versione digitale apparirà prossimamente nel film di guerra Finding Jack.

Travis Cloyd, CEO della Worldwide RX: "Gli influencer vanno e vengono, ma le leggende non moriranno mai."

"Con la rapida evoluzione della tecnologia, vediamo una nuova frontiera per molti dei nostri iconici clienti" ha dichiarato Mark Roesler, CEO della CMG Worldwide "Ciò offre una nuova grande opportunità per molti dei nostri clienti che non sono più tra noi."

Mentre la famiglia di Dean ha supportato pienamente il progetto, le scelte della compagnia avevano già attirato dure critiche da attori come Chris Evans e Elijah Wood, che probabilmente dopo questa ulteriore conferma non cesseranno di arrivare. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.