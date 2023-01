Community, le riprese inizieranno prima del previsto? Le ultime novità sul film!

La star di Community, Joel McHale, ha aggiornato i fan sulle tempistiche del film basato sulla celebre sitcom della NBC. Realizzata dai futuri creatori di Rick e Morty, Community è una delle serie più apprezzate negli ultimi quindici anni e sin dalla sua chiusura si è parlato di un film conclusivo. Ecco le ultime novità sulle riprese.

Joel McHale è apparso al Jimmy Kimmel Live! e rispondendo alla domanda sul film di Community ha confermato che la lavorazione sta procedendo molto più velocemente del previsto, svelando che le riprese dovrebbero iniziare nel mese di giugno.



Con grande ironia, McHale ha ringraziato Kimmel per essersi ricordato di fargli una domanda sul film di Community, argomento che prosegue ormai da un decennio.

Dan Harmon sta lavorando al film che proseguirà la narrazione conclusasi nel 2015 con la stagione 6 dello show. Community arriverà in streaming su Peacock probabilmente nel 2024.



Community racconta la storia del Greendale Community College, nel quale Jeff Winger, un avvocato a cui è stata sospesa la licenza, con l'obiettivo di sedurre l'ex attivista politica Britta Perry, decide di organizzare un finto gruppo di studio di spagnolo al quale la donna è stata invitata a partecipare. Nello show hanno recitato Joel McHale nel ruolo di Jeff, Gillian Jacobs nei panni di Britta, insieme a Danny Pudi, Alison Brie, Donald Glover, Chevy Chase e Ken Jeong.



Tra le varie domande dei fan ne spicca una: Donald Glover tornerà in Community per il lungometraggio?