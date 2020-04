Community: Joel McHale rivela che il film potrebbe arrivare molto presto

Uno dei mantra più e più volte ripetuti da Abed Nadir nella mitica Community di Dan Harmon era il "sei stagioni e un film" dedicato alle sue amate serie televisive, e proprio la comedy ha avuto sei stagioni precise - con un po' di difficoltà - e ora potrebbe arrivare molto presto anche il film, almeno stando a Joel McHale.

L'interprete del cinico e sarcastico Jeff Winger nell'amatissima serie ha infatti rivelato in una recente intervista che il tanto chiacchierato adattamento cinematografico a chiusura dell'intero progetto potrebbe essere in dirittura d'arrivo, e questo ormai a cinque anni dalla fine della comedy.



Parlando con Variety, infatti, l'attore si è infatti detto più ottimista che mai sulla possibilità di girare il film, anche grazie alle incredibili visualizzazioni che sta facendo su Netflix, dove Community è arrivata lo scorso 1° aprile, dando nuova attenzione alla serie. Dice McHale: "Adesso si discute del film molto più di prima. Allison Brie ha anche twittato di aver ricevuto una telefonata da Sony. A me non hanno ancora chiamato e forse subentrerà Matthew Lillard. Ma dire che adesso ci sono molte più possibilità concrete di prima, dato che per molto tempo ripetevano solo 'non accadrà mai'. E ora penso che c'è rinnovato interesse e che il cast anche vuole tornare, quindi potrebbe accadere prima del previsto".



Cosa ne pensate? Vi lasciamo allo speciale dedicato alla storia e al successo di Community.