Community: i fratelli russo lavorerebbero volentieri al film

Fin da quando Community è arrivato su Netflix si è generato un rinnovato interesse verso la serie e si è tornati a parlare della possibilità della realizzazione del tanto agognato film, che secondo Joel McHale potrebbe avvenire presto. Inoltre, i fratelli Russo parteciperebbero volentieri al progetto.

Prima di diventare i registi degli ultimi due Avengers e di diversi film Marvel, i due si sono fatti le ossa proprio nell'apprezzata sit-com, di cui hanno diretto vari episodi, oltre a esserne stati i produttori esecutivi. Da allora sono rimasti in ottimi rapporti con Dan Harmon, il creatore dello show, e con il resto del cast.



Ebbene, durante una conversazione con Collider, Joe Russo ha ribadito la volontà di lavorare al film, se si farà, un'ipotesi che lo vede particolarmente ottimista: "Amiamo la nostra famiglia di Community. Siamo molto vicini al cast e a tutti gli altri. Nel nostro caso dipenderà più che altro dagli impegni, ma penso che un film di Community ci sarà, soprattutto ora che sta andando molto bene in streaming. Qualcuno come Netlix dovrebbe fare un passo avanti e realizzare quel film". Il regista ha poi aggiunto che non si aspetta una produzione ad alto budget: "Non penso che si voglia fare all'improvviso qualcosa con valori produttivi incredibilmente alti, a meno che non si decida di fare una delle nostre esplorazioni dei generi". Cosa ne pensate?



