Community, Donald Glover tornerà nel cast per il film? Le ultime

Dopo anni di promesse e speranze finalmente la serie Community avrà un film conclusivo, per la gioia dei tanti fan dello show Peacock. Gli appassionati hanno scoperto quali membri del cast storico parteciperanno al lungometraggio ma il dubbio ora è se fra loro ci sarà uno dei protagonisti maggiormente acclamati: Donald Glover.

Secondo il creatore dello show, Dan Harmon, il personaggio di Troy Barnes, interpretato proprio da Donald Glover potrebbe essere tra i protagonisti anche del film.

Il cast è stato annunciato con Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Jim Rash, Ken Jeong e Gillian Jacobs che torneranno in massa nei ruoli che hanno contribuito al loro successo nella serie in onda dal 2009 al 2014, nel film Community confermato a fine settembre.



Harmon tuttavia ha confermato che Donald Glover, così come Yvette Nicole Brown potrebbero formalizzare un accordo per tornare in occasione del film:"Penso che Donald [Glover] stia arrivando, sulla base del passaparola ma semplicemente l'accordo non è ufficiale o non lo era. Sarebbe difficile impegnarsi in questa cosa senza Donald. Quindi credo che tornerà. [...] Penso che se ci sono nomi mancanti nell'elenco è perché i nomi nell'elenco hanno accordi abbastanza chiusi, e per chiunque non è nella lista non è ancora il caso. Quindi non c'è ancora nulla di ufficiale sul fatto che qualcuno sia fuori dal progetto".



In ogni caso, tra i membri principali del cast mancherà Chevy Chase.