Community, Dan Harmon conferma di essere al lavoro sulla sceneggiatura del film

Il creatore di Rick and Morty, Dan Harmon, sta lavorando alla sceneggiatura del film tratto dalla serie tv Community. Sei anni dopo la fine dello show, Harmon sta mettendo nero su bianco la trama che contraddistinguerà il lungometraggio e ne ha parlato corso del podcast Good Ones di Vulture. Netflix attualmente include la serie nella sua libreria.

"Ho iniziato a scrivere per impedire ai miei genitori di picchiarmi, e ora scrivo solo per sentirmi valido. Ma il lato positivo è che, almeno una volta a settimana, ci penso: gli ingranaggi stanno girando. Del tipo '... sta succedendo una cosa'. Logisticamente, i blocchi stanno venendo via. E gli unici problemi stanno diventando quelli creativi, il che è fantastico, perché amo quei problemi" ha dichiarato Harmon. Ricordatevi che potete recuperare Community su Netflix.



I fan sono entusiasti di sapere che il lavoro che riguarda il film tratto da Community stia procedendo che la fase di scrittura prosegua, nonostante tutte le problematiche.

Un film che non sarà per forza indirizzato soltanto ai fan della serie:"Se ogni film Marvel iniziasse con i riferimenti interni a tutti gli altri 90 film Marvel, anche se li avessi visti tutti, anche se il tuo cervello direbbe 'Questo è il più grande film Marvel di sempre' una parte del tuo stesso cervello direbbe 'Sì, ma non è un bel film per questo motivo'".



Ad aprile Yvette Nicole Brown ammise che il film di Community stava arrivando, e ora giungono sempre maggiori conferme a riguardo.