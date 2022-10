Community: Chavy Chase non farà parte del cast del film

E' stato annunciato da diverso tempo il ritorno di Community, una delle sit-com più famose negli Stati Uniti. Invece che una nuova stagione, verrà realizzato un film distribuito da Peacock. La serie, prodotta da NBC racconta le singolari avventure di un gruppo di persone iscritte al Community College.

Il film, annunciato da diverso tempo, non vedrà il ritorno di Chavy Chase. Durante un panel del New York Comic-Con, il creatore della serie Dan Harmon ha parlato della possibilità di riavere l'attore nel film: "Non so nemmeno se sia legale per lui tornare" ha dichiarato durante il seguitissimo incontro. Community, è una delle sit-com americane più apprezzate dell' ultimo decennio. Si inserisce, infatti, in quel folto gruppo di serie comedy che ha fatto scuola nel corso del tempo.

Il film di Community arriverà su Peacock nel 2023 ma, al momento, pare non sia stato contattato nessun regista.

Non è la prima volta che una celebre serie tv decide di puntare su un revival. Con l'arrivo delle piattaforme, moltissimi servizi streaming hanno deciso di lavorare sull'effetto nostalgia e di regalare ai fan importanti e significativi ritorni. Recentemente abbiamo avuto esempi eccelsi come il revival di Sex and the City o il ritorno di Boris per una quarta stagione.

Sono arrivati importanti attestati di fiducia verso i produttori anche da parte di Susan Rovner, presidente della sezione intrattenimento di NBC Universal. "Siamo incredibilmente grati che, 15 anni dopo, siamo in grado di offrire ai fan questo film e non vediamo l'ora di lavorare con Dan Harmon, Andrew Guest, Joel McHale, Sony e i nostri partner di UTV per continuare questa commedia epica per il pubblico di Peacock" ha concluso.

Nel frattempo, arrivano conferme da Dan Harmon sulla sceneggiatura di Community, che ormai sta prendendo forma nero su bianco e che, a quanto pare, non strizzerà l'occhio solo ai fan storici della serie!