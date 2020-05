Il Commissario Montalbano, che fine ha fatto Sonia Bergamasco?

Attrice da sempre dedita alla recitazione in tutte le sue forme, dal teatro al cinema alla televisione, Sonia Bergamasco è sicuramente ricordata da migliaia di italiani anche e soprattutto per il ruolo di Lidia, donna capace di conquistare il cuore del commissario Montalbano.

L'attrice, a partire dal 2016, è infatti apparsa in nove episodi della popolarissima serie basata sui romanzi di Camilleri: come chi ha avuto modo di ammirarla nelle altre opere a cui ha preso parte sa sicuramente benissimo, però, Sonia Bergamasco è anche molto altro.

Attrice poliedrica e capace di spaziare con agilità dalla commedia (indimenticabile il ruolo della dottoressa Sironi nel Quo Vado? di Checco Zalone) al dramma a sfondo storico de La Meglio Gioventù, in cui la vedevamo dar volto a Giulia, moglie del protagonista Nicola nonché terrorista in orbita Brigate Rosse.

Al cinema l'abbiamo vista l'ultima volta nel 2017 in Come un Gatto in Tangenziale, mentre sul piccolo schermo l'ultima apparizione, dopo quelle in Tutti Pazzi per Amore e Una Grande Famiglia, è stata proprio quella nella serie con Luca Zingaretti. Bergamasco sta nel frattempo dedicandosi alla scrittura di opere teatrali e alla sua rubrica su Radiodue intitolata Essere Gatto, nella quale ci racconta la sua quarantena vista dagli occhi dei suoi gatti.

A proposito del commissario più famoso d'Italia: vediamo insieme quali sono gli episodi più visti di Montalbano.