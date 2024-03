Le commedie al cinema sono morte? Un famoso regista la pensa diversamente

Le commedie al cinema sono un genere che per qualcuno non ha futuro ma non tutti la pensano così. Un famoso regista di Hollywood che in carriera ha realizzato diverse commedie di successo è sicuro che questo tipo di cinema tornerà in auge e che per far sì che ciò accada basterà solo un altro ottimo risultato al box-office.

Il regista in questione è Judd Apatow, che ha diretto film come 40 anni vergine, Molto incinta, Un disastro di ragazza e altri titoli apprezzati dagli spettatori. Nonostante i suoi ultimi due film, Il re di Staten Island e Nella bolla siano stati distribuiti direttamente in streaming, Apatow è convinto che ci sia ancora spazio per le commedie al cinema.

"Il film commedia dal maggior incasso l'anno scorso ha superato il miliardo di dollari. Barbie era una commedia" ha spiegato il regista "Non è un film drammatico, ci sono alcuni momenti emozionanti ma è solo una serie di battute. C'è qualcosa intorno al fatto che nessuno vuole darla vinta alla commedia. Come mai non possiamo dire che Barbie è una commedia? In quale altra categoria rientrerebbe?". Judd Apatow aveva polemizzato con l'Academy a gennaio perché non ha ritenuto Barbie un'opera da inserire tra i non originali.

Secondo Apatow, il genere ha bisogno soltanto di uno o due successi per rilanciare il proprio ritorno in pompa magna nelle sale cinematografiche, proprio perché Hollywood, dal punto di vista del regista, tende a seguire il successo dei film al botteghino:"I produttori solitamente sono avversi al prendere rischi".



Di certo la commedia di Greta Gerwig lo scorso anno ha raggiunto picchi incredibili: ecco la recensione di Barbie, con protagonista Margot Robbie.

