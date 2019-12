La commedia romantica Last Christmas supera i 100 milioni al box office

Auguri di Buon Natale a Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson e tutti coloro che hanno lavorato alla commedia romentica Last Christmas: il film ha già superato i 100 milioni al botteghino.

Da sei settimane nelle sale americane, e già disponibile in quelle di diversi altri paesi del mondo (solo in Italiae in Ecuador arriverà, rispettivamente, il 19 e il 20 dicembre), il film diretto da Paul Feig e ispirato alle canzoni di George Michael (lo stesso Michael collaborò alla sceneggiatura di Last Christmas) sta avendo parecchia fortuna al box office, nonostante la tiepida accoglienza da parte della critica.



Prodotta e distribuita da Universal Pictures, Last Christmas è la terza commedia originale della compagnia assieme a Good Boys di Gene Stupnitsky e Yesterday di Danny Boyle a fruttare più di 100 milioni di incassi: "Last Christmas è una storia affascinante e toccante. Il regista Paul Feig, assieme a Emilia Clarke e Henry Golding, hanno portato la magia del Natale al box office globale, incassando più di 100 milioni di dollari in tutto il mondo. Alla Universal siamo tutti incredibilmente orgogliosi di questo film e del suo meritato successo" ha dichiarato Jim Orr, il Presidente della Distribuzione Domestica di Universal.



Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta anche da Emma Thompson, ha infatti portato a casa 34.4 milioni di dollari negli U.S.A e 66.5 milioni in 64 mercati stranieri. Con 25 milioni di costi di produzione, è facile vedere come possa aver superato alla grande la prova box office.