Una commedia pericolosa: il film italiano che si ispira a James Bond arriva in streaming

Dopo Una bella estate, arriva in prima TV su Sky Una commedia pericolosa, nuovo film con Enrico Brignano che sarà in onda lunedì 26 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 su Sky Cinema Comedy e in streaming solo sulla piattaforma NOW.

Enrico Brignano è il protagonista di un’esilarante commedia dai toni gialli che si ispira a James Bond: il protagonista infatti è un fan della spia più famosa di tutti i tempi, e fin da bambino sogna di diventare un agente segreto. Oggi è responsabile della sicurezza di un centro commerciale e si fa chiamare Agente Mao, vive da solo in un appartamento a Roma e dalla sua finestra sul cortile spia i condomini, di cui sa tutto. Ma proprio nell'appartamento di fronte si trasferisce una donna molto attraente: è Rita, una hostess di linea un po’ malinconica.

Una sera Maurilio assiste ad una furiosa litigata tra lei e uno sconosciuto. Le ombre che intravede suggeriscono che l’uomo le sta mettendo le mani al collo. Un omicidio? Forse, ma quando Maurilio arriva nell’appartamento di Rita in compagnia della polizia il cadavere non si trova. Per giunta, sulla porta appare Rita che li guarda allibita. Maurilio sembra l’unico a credere a ciò che ha visto e inizia un'indagine privata e rocambolesca, che coinvolge anche la bella vicina di casa.

Ispirandosi ai grandi classici del genere giallo, Alessandro Pondi dirige un cast che vede oltre a Enrico Brignano nei panni di Maurilio Fattardi alias Agente Mao anche Gabriella Pession, Paola Minaccioni e Fortunato Cerlino, per una commedia tutta da scoprire.

