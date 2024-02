Questa commedia cult con Heath Ledger è perfetta per voi se avete amato Tutti tranne te

Le opere di William Shakespeare continuano ad essere fonte di grande ispirazione per film e serie tv che hanno attualizzato in qualche modo i suoi testi. Il più recente è senza dubbio Tutti tranne te, la commedia romantica con Sydney Sweeney e Glen Powell diretta da Will Gluck, una reinterpretazione di Molto rumore per nulla.

Anche gli anni '90 sono stati un periodo ricco di versioni modernizzate delle opere shakesperiane e se siete fra quelli che hanno amato il film di Gluck non potete perdervi un cult del cinema teen di quel periodo, uscito nel 1999. Se non avete ancora letto l'articolo recuperate la nostra recensione di Tutti tranne te.

Il film è una moderna rivisitazione de La bisbetica domata, e racconta le vicissitudini di Cameron (Joseph Gordon-Levitt), invaghito di Bianca Stratford (Larisa Oleynik). Tuttavia, la presenza asfissiante e iperprotettiva del padre, Walter (Larry Miller) condizionerà il tentativo di Cameron di uscire con Bianca; il genitore acconsentirà soltanto se la figlia maggiore Kat (Julia Stiles) uscirà anch'essa con un ragazzo, nonostante non sia interessata a frequentare qualcuno ma soltanto a studiare. Inoltre, Bianca sembra avere occhi soltanto per il ricco Joey (Andrew Keegan). Per cercare di cambiare le cose, Cameron si rivolgerà ad uno studente australiano trasferitosi nella sua scuola, Patrick Verona (Heath Ledger), per convincere Kat a uscire. Quest'ultimi finiranno per innamorarsi mentre Cameron proseguirà il suo corteggiamento nei confronti di Bianca.

Il film è diventato uno dei cult della commedia romantica di fine anni '90, in un periodo ricco di grandi uscite al cinema come Matrix, Fight Club e La minaccia fantasma (Star Wars). 10 cose che odio di te è disponibile alla visione su Netflix da qualche anno.