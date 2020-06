Commando: sapevate che Arnold Schwarzenegger debuttò al cinema con un cognome d'arte?

Oltre ai vari Terminator o Conan che hanno più di altri contribuito a rendere noto e grande il nome di Arnold Schwarzenegger nel mondo del cinema, introducendolo a Hollywood, tra i primi film girati dall'attore e divenuto nel tempo anche un cult di genere c'è il Commando di Mark L. Lester, molto amato dai fan della star.

Il film d'azione sceneggiato a quattro mani di Jeph Loeb e Steven E. de Souza è datato 1985, tre anni dopo Conan il Barbaro e solo un anno dopo il primo e storico Terminator, motivo che ha molto aiutato il film ai botteghini, attirando pubblico. Stiamo parlando dell'undicesimo lungometraggio nella carriera di Arnold Schwarzenegger, esploso nel 1982 grazie al cult di John Milius ma presente al cinema già dal 1969, nel macho-stravagante Ercole a New York.



Interessante curiosità sull'interprete, comunque, è che inizialmente, per i primi tre o quattro film, il suo difficile cognome, Schwarzenegger, fu accantonato dalla star e modificato con un cognome d'arte davvero emblematico e che non lasciava spazio a fraintendimenti. Nei primi film si faceva infatti chiamare Arnold Strong, sia per la difficile pronuncia del suo vero cognome sia perché la moda del culturismo era davvero all'apice in quegli anni.



Ad ogni modo, Commando ha segnato insieme a Terminato e Conan il grande passaggio di Schwarzenegger al cinema d'azione più "massiccio", ed è sempre un piacere rivederlo. Anche questa sera, 22 giugno 2020, dato che andrà in onda su Iris a partire dalle 21:00.