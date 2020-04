Commando: il prequel mai realizzato esplorava il rapporto tra John Matrix e Bennett

Di film mai realizzati è pieno il mondo di Hollywood e a quanto pare anche il cult del cinema muscolare anni '80 Commando non è esente da questa statistica. Proprio Vernon Wells ha rivelato ai propri fan che anni fa fu a un passo dal girare un film prequel e oggi dà qualche indizio in più sulla trama.

L'attore che nel film originale interpretava il Capitano Bennett ha rivelato di essere stato in trattative per ripendere il ruolo in un programmato film prequel che avrebbe dovuto esplorare l'inizio del rapporto tra il suo personaggio e il John Matrix di Arnold Schwarzenegger, in modo da capire cosa era loro successo prima degli eventi di Commando. "Qualcuno mi disse tempo fa che stavano pensando di fare un altro film su Commando. Pensavo intendessero un reboot, quindi pensavo fosse folle, non si può rifare Commando. E' un classico. Era una cosa kitsch, ma poi mi dissero che i piani non erano quelli di rifarlo ma stavano pensando a un prequel e volevano che io tornassi. Dicevano che avrebbe funzionato. Pensavano a un prequel per raccontare come tutto ebbe inizio, come partiva la relazione tra noi e di come io diventassi il villain e il John Matrix di Arnold Schwarzenegger il buono. I rumor giravano continuamente ma è incredibile pensare che su questo progetto ci fossero delle vere trattative. E non sappiamo con certezza se Bennett sia morto. Potrebbe anche non esserlo".

Nell'originale, appunto, Wells interpretava Bennett, un ex-collega nei berretti verdi di John Matrix interpretato da Schwarzenegger; nel film cult Bennett rapisce la figlia di John, Jenny, e questo naturalmente scatena l'ira del protagonista contro Bennett e la sua gang di mercenari.

Di sicuro l'idea di un prequel aveva un certo fascino, soprattutto per la volontà di indagare questi due personaggi e il fatto che un tempo fossero amici nell'esercito per poi scoprire cosa li abbia divisi così tanto.