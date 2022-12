Commando, Alyssa Milano sul suo rapporto con Schwarzenegger: 'Mi aiutava a fare i compiti'

Nel 1985 Arnold Schwarzenegger continuava ad affermarsi al cinema come grande star d'azione anche grazie a Commando, pellicola in cui interpretava un ex colonnello dei marines, insieme ad una piccolissima Alyssa Milano che ha svelato quanto l'attore sia stato protettivo con lei durante le riprese.

La Milano, che all'epoca era al suo esordio di attrice bambina, ha svelato il suo rapporto, nel corso del lavoro sul set, con il divo. Schwarzenegger fin da subito si è rivelato pare si sia rivelato fin da subito molto protettivo verso la bambina, aiutandola persino nei suoi impegni scolastici. "Mi aiutava sempre con i miei compiti di algebra" ha svelato l'attrice anni dopo, parlando dei suoi ricordi sul set della pellicola che l'ha lanciata.

Commando avrebbe dovuto avere un sequel che, in realtà, non è stato mai realizzato. Il film d'azione del 1985 è diventato un'icona nella rappresentazione del genere action. Al centro della storia c'è l'ex colonnello delle forze speciali John Matrix che è costretto ad affrontare un ex dittatore sudamericano e il suo esercito di violenti mercenari. Insieme a Terminator è probabilmente la pellicola che meglio ha imposto nella cultura di massa la figura di Arnold Schwarzenegger come eroe d'azione degli anni 80.

Se vi va di scoprire qualcosa sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Commando pellicola del 1985. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!