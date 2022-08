Comix Zone e Space Channel 5 diventano dei film: i classici SEGA arrivano al cinema

Continua il trend dell'adattare i videogiochi per il grande e piccolo schermo, e a poche ore dall'annuncio di un film di Days Gone, ora anche due storiche IP SEGA diventeranno dei lungometraggi: Comix Zone e Space Channel 5.

Il primo è Comix Zone, il gioco a metà tra azione e picchiaduro con protagonista un fumettista che viene risucchiato nell'ultimo capitolo della sua stessa opera e dovrà fronteggiare i nemici che il malvagio Mortus, che ha preso il suo posto al di fuori della storia, disegnerà per tentare di ucciderlo. Questo sarà scritto da Mae Catt (Young Justice, Dragons: The Nine Realms).

Il secondo, Space Channel 5, il videogioco del '95 ambientato 500 anni nel futuro che vede come protagonista una giovane reporter che dovrà salvare il mondo da una minaccia aliena con il potere dei balletti virali. A questo progetto lavorerà Barry Battles (The Baytown Outlaws) e Nir Paniry (Extracted).

Entrambi saranno supervisionati da Royce Reeves-Darby e Erik Feig di Picturestart e prodotti da Samie Kim Falvey, mentre per SEGA sarà il Vice Presidente e co-COO Shuji Utsumi ad occuparsene, con Toru Nakahara, produttore del franchise cinematografico di Sonic. Il videogame director di SEGA Takumi Yoshinaga inoltre, produrrà Space Channel 5, e il videogame producer Kagasei Shimomura produrrà Comix Zone.