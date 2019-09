Cominciano i casting per il live-action Disney di Biancaneve

Dopo il grande successo riportato dagli ultimi live-action Disney, la Casa di Topolino starebbe già pensando al prossimo, ovvero Biancaneve. E i casting per la pellicola, a quanto pare, sarebbero già iniziati.

Potrà non piacere a tutti questa operazione di revival in chiave live-action di alcuni dei maggiori successi animati Disney, eppure non se ne può negare l'efficacia al botteghino.

Se andiamo a vedere anche solo gli incassi italiani, Il Re Leone di Jon Favreau ha fatto faville quest'estate, e anche Aladdin è stato accolto alquanto calorosamente dal pubblico nostrano, così come da quello internazionale, tanto da avere già un potenziale sequel in programma.

Ora è dunque giunto il turno di portare in carne e ossa sul grande schermo il personaggio che ha dato inizio alla filmografia dedicata alle Principesse Disney: Biancaneve.

Dopo diversi tentativi poco convincenti, come Biancaneve e il Cacciatore (2012) e Biancaneve (2012), adesso è la stessa compagnia madre a farsi carico dell'adattamento, mettendo al timone del film Marc Webb, il regista di The Amazing Spider-Man e (500) Giorni Insieme, a cui si uniranno, nel ruolo di compositori, i premi Oscar Benj Pasek e Justin Paul, e Erin Cressida Wilson in qualità di sceneggiatrice.

I casting per la pellicola, intanto, sarebbero già iniziati, e l'avvio della produzione sarebbe previsto per il prossimo marzo in quel di Vancouver.

E a voi chi piacerebbe vedere interpretare Biancaneve e gli altri personaggi della storia?