ComiCon di Napoli 2023: arrivano I 3 dell'Operazione Drago 4K e Kill Bill

Al ComicCon Napoli, Mostra d’Oltremare dal 28 aprile all'1 maggio, arriva una due giorni dedicata alle Arti Marziali per festeggiare due imperdibili anniversari: i cinquant’anni de I 3 dell’Operazione Drago con protagonista Bruce Lee e i vent’anni di Kill Bill vol. 1 di Quentin Tarantino.

Venerdì 28 aprile arriverà a ComicCon Tetsuro Shimaguchi - coreografo della scena degli 88 Folli che cercano di fermare The Bride (Uma Thurman) in Kill Bill Vol.1: per il 20° anniversario della pellicola di Quentin Tarantino (ora in libreria con il nuovo libro Cinema Speculation), Shimaguchi racconterà come è stata creata una delle sequenze cinematografiche più iconiche del XXI secolo. La sua analisi e la dimostrazione pratica dello stunt dal vivo saranno uno spettacolo sensazionale per gli amanti del cinema d'azione e delle arti marziali.

Inoltre, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni di Warner Bros., I 3 dell’Operazione Drago sarà presentato in anteprima in versione restaurata domenica 30 aprile. Il film, in questa nuova veste, sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane dal 14 al 16 agosto 2023. Un evento unico per scoprire e riscoprire il mito di Bruce Lee nel 50° anniversario di una pellicola diventata un cult. A introdurre il film alcuni ospiti a sorpresa e una performance della Samurai Academy di Napoli, che si esibirà in una dimostrazione di arti marziali offrendo al pubblico la possibilità di vedere dal vivo le tecniche utilizzate in diverse discipline: Kendo – la via della spada, Laido – l’arte dell’estrazione della katana, Naginata – l’alabarda giapponese utilizzata soprattutto dalle compagne dei Samurai, Ninjutsu — l’arte dei ninja.

Pronti a menare le mani?