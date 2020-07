Comic-Con Home, annullato a sorpresa il panel di Joss Whedon

A sorpresa, poche ore prima del suo debutto sui canali del Comic-Con Home, il panel dedicato a Joss Whedon è stato cancellato dalla programmazione dell'evento virtuale.

Intitolato "A Zoom with Joss Whedon", il panel avrebbe probabilmente esplorato il dietro le quinte di progetti quali Buffy l'ammazzavampiri, The Avengers e Justice League, di cui si è discusso molto nell'ultimo periodo per via dell'annuncio della Snyder Cut su HBO Max, ma l'appuntamento è stato annullato senza alcuna spiegazione.

La maggior parte dei panel del Comic-Con, come qualcuno di voi avrà notato, sono stati registrati in precedenza e vengono pubblicati per intero all'orario indicato sul calendario dell'evento, dunque è possibile che l'incontro con Whedon fosse uno dei pochi appuntamenti live.

A inizio mese, il regista è finito nella bufera per via di alcune pesanti accuse di Ray Fisher riguardo al suo comportamento sul set di Justice League, seguite da alcune dichiarazioni dello stesso tipo da parte di James Marsters e degli stuntman di Buffy l'ammazzavampiri.

Whedon sta attualmente lavorando a The Nevers, nuova serie sci-fi incentrata su un gruppo di donne vittoriane dotate di misteriosi poteri sovrannaturali che dovrebbe debuttare su HBO nel corso del 2021. Intanto, qui potete trovare una descrizione dei protagonisti di The Nevers, nel cui cast figurano anche Laura Donnelly e James Norton.