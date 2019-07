Al Comic-Con, i fan hanno chiesto a Matt Reeves di non rovinare di The Batman

Durante il Comic-Con, i fan del Cavaliere Oscuro hanno chiesto al regista e sceneggiatore Matt Reeves di non "rovinare" il loro personaggio preferito in The Batman, prossimo film della Warner Bros. con protagonista Robert Pattinson.

Il siparietto, filmato dal compositore Michael Giacchino - che dovrebbe firmare la colonna sonora del film - è diventato virale in poco tempo, soprattutto dopo essere stato condiviso con auto-ironia dallo stesso Reeves. Come potete vedere in calce all'articolo, il regista ha ripostato il filmato dichiarando:

"Non c'è niente come un po' di sano incoraggiamento".

Ormai le acque iniziano a muoversi per la produzione del nuovo titolo dell'etichetta Worlds of DC: innanzitutto, nelle scorse ore è stato annunciato che Robert Richardson curerà la fotografia di The Batman, con Vanessa Kirby che dovrebbe essere in lizza per interpretare la nuova Catwoman: tirata in ballo dopo i recenti ed insistenti rumor, l'attrice ha definito il ruolo un vero sogno, senza però sbottonarsi ufficialmente.

Altre voci più o meno recenti parlano della presenza di alcuni villain come il Pinguino, l’Enigmista e Due Facce, con la storia che sarà ispirata a Il Lungo Halloween, vale a dire una delle saghe più acclamate dell'intera storia editoriale del Cavaliere Oscuro, nonché uno dei più celebri fumetti degli anni '90: la storia è una sorta di sequel spirituale di Batman: Anno Uno di Frank Miller e racconta di un ancora giovane ma comunque piuttosto esperto Batman impegnato nella caccia al misterioso Holiday, un serial killer che uccide le sue vittime secondo le date festive del calendario.

Vi ricordiamo che le riprese di The Batman che dovrebbero iniziare a gennaio.