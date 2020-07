Comic-Con at Home, Keanu Reeves e Guillermo del Toro super ospiti della convention

Come sappiamo a causa del COVID-19, il classico Comic-con di San Diego è stato annullato. Avremo per la prima volta una versione digital della convention chiamata Comic-con@Home in cui di certo non mancheranno star internazionali e moltissime novità.

Oggi è stato annunciato il programma di sabato 25 luglio che include grossi pezzi del cinema, tra cui l'amatissimo Keanu Reeves e il regista Guillermo del Toro.

Il primo sarà presente in due diversi momenti della giornata. Lo vedremo infatti alle 12 di San Diego, festeggiare con altri membri del cast il quindicesimo anniversario di Costantine. Tra gli altri sarà presente anche il regista del celebre adattamento dei DC Comics, Francis Lawrence e il poduttore Akiva Goldsman. Ritroveremo poi Keanu alle 15 per parlare di Bill & Ted Face the Music. Stavolta troveremo al suo fianco Alex Winter, Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine, William Sadler, il regista Dean Parisot e gli scrittori Ed Solomon and e Matheson.

Il regista Guillermo del Toro invece interverrà alle 13 locali per parlare del suo nuovo progetto realizzato con Scott Cooper, ovvero Antlers, il film che doveva essere distribuito nelle sale statunitensi il 17 aprile 2020, ma che è stato posticipato a data da destinarsi.

Qui potete trovare il programma completo del Comic-Con@Home, questa nuova versione rivisitata della convention più famosa al mondo che, siamo certi, non deluderà i fan.