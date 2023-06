San Diego Comic-Con 2023: Lionsgate non presenterà film, ma soltanto serie TV

Manca sempre meno al San Diego Comic-Con International 2023, ma il numero di partecipanti diminuisce sempre più. Dopo che Marvel Studios, Universal, HBO e Netflix hanno annullato la loro partecipazione, anche Lionsgate ha annunciato che non promuoverà nessun film; in compenso, tutta l'attenzione sarà per le serie TV.

In particolare, le tre serie saranno Ghosts (sitcom americana basata sull'omonimo show britannico), Hells (dramma a tema wrestling) e The Continental (prequel di John Wich) – a proposito, non perdetevi le prime immagini ufficiali di The Continental. Ciascuno di essi avrà dei panel dedicati, ma resta da chiedersi in che misura lo sciopero WGA influirà sull'evento.

Così ha dichiarato al riguardo un portavoce del Comic-Con: "Nell'analizzare lo sciopero e i suoi possibili effetti sul Comic-Con, tendiamo ad astenerci da speculazioni o previsioni. Dirò questo: la nostra speranza è che una rapida risoluzione si dimostrerà vantaggiosa per tutte le parti e consentirà a ciascuno di noi di continuare il lavoro che amiamo. Fino ad allora, procederemo a lavorare diligentemente sul nostro evento estivo al fine di renderlo divertente, educativo e celebrativo come negli anni passati".

Quanto alle altre partecipazioni, Warner Bros. Pictures non ha escluso di figurare, nonostante la decisione non abbia ancora l'ufficialità; inoltre, James Gunn potrebbe liverare il cast di Superman: Legacy. Riguardo il Marvel Cinematic Universe, invece, un rumor colloca il trailer di Echo durante il San Diego Comic-Con.

L'evento inizierà il 21 luglio 2023 e finirà due giorni dopo, il 23 luglio. E voi, cosa ne pensate? Riuscirà a essere all'altezza delle aspettative, o risentirà drasticamente delle manifestazioni in atto? Fatecelo sapere nei commenti!