Comic-Con 2023, assenze pesanti: Marvel, Netflix, Sony e Lucasfilm non ci saranno!

Insieme alla recentemente confermata presenza della sola divisione televisiva di Lionsgate durante il prossimo San Diego Comic-Con 2023, in questi minuti sono state annunciate anche tante altre assenze di lusso, che potrebbero sbilanciare significativamente il programma dell'atteso evento.

Come riportato da Deadline e Variety in questi minuti, infatti, il Comic-Con di quest'anno, che inizierà il 19 luglio, corre il grosso rischio di essere caratterizzato dalla presenza di tantissimi panel vuoti, sempre a causa del tanto chiacchierato sciopero degli sceneggiatori: nel caso in cui SAG-AFTRA e AMPTP non riescano a raggiungere un accordo prima della scadenza del contratto del 30 giugno e lo sciopero della Writer's Guild of America dovesse continuare fino a luglio, gli attori probabilmente si uniranno agli scrittori e agli showrunner nell'astenersi dal presenziare i vari panel promozionali degli eventi più o meno noti previsti per le prossime settimane, Comic Con incluso. Di conseguenza, gli studios rimarranno senza talent da portare in dote ai fan, e infatti stanno già arrivando le prime cancellazioni.

Variety riporta che il Comic-Con 2023 rimarrà senza panel da parte di Sony Pictures, Netflix, Universal Pictures, HBO e Disney, che di conseguenza lascerà a casa le sue star dei Marvel Studios e della Lucasfilm. Lionsgate, come detto, sarà presenta solo per la sezione televisiva, lasciando chiuso ogni panel dedicato al mondo del cinema. Tra gli studi che invece hanno confermato la propria presenza, invece, ci sarà anche Warner Bros Discovery, dal quale ci aspetta una grossa presentazione in pompa magna per i DC Studios di James Gunn e anche sguardi in anteprima ai tanti film in uscita prossimamente, uno tra tutti Furiosa di George Miller con Anya Taylor Joy.

