Comic-Con 2022 al via, ma c'è un problema: 600 lavoratori dell'Hilton vanno in sciopero!

Oggi 21 luglio 2022 parte il Comic-Con di San Diego, che per la prima volta dal 2019 torna in presenza trasformando la città californiana nel centro del mondo della cultura pop tra annunci, novità e trailer per film, serie tv, fumetti e videogiochi: ma già si segnalano i primi problemi.

Il Times di San Diego ha infatti confermato che, proprio in queste ore, 600 lavoratori dell'Hilton San Diego Bayfront sono andati in sciopero dopo 13 ore di trattative, terminate con un nulla di fatto: secondo quanto riferito, i dipendenti dell'hotel stavano cercando un aumento di stipendio di $4 l'ora, con la direzione che ha contrastato con un'offerta di $2,50. Prima dell'inizio dei negoziati, sfumati in un nulla di fatto, il sindaco di San Diego Todd Gloria ha sottolineato che i lavoratori del sindacato "meritano un contratto equo con retribuzione, benefici e orari che riflettano che il loro lavoro è essenziale per la salute dell'economia di San Diego".

Per chi non lo sapesse, l'hotel Hilton San Diego Bayfront è il luogo più ambito dei frequentatori del Comic-Con, in quanto si trova proprio a pochi passi dal centro congressi che ospita la famosa convention. Le voci che anticipavano un potenziale sciopero in caso di mancato accordo avevano preso a circolare in città già dalla settimana scorsa, quando centinaia di persone avevano votato per conferire ai dirigenti sindacali l'autorità di indire uno sciopero.

Ricordiamo che alcuni dei panel più attesi dei prossimi giorni includono Il signore degli anelli Gli anelli del potere di Prime Video, la serie prequel de Il Trono di Spade, House of the Dragon, e ovviamente i due panel dei Marvel Studios, che offriranno uno sguardo al futuro del Marvel Cinematic Universe.

Cosa vi incuriosisce di più? Ditecelo nei commenti!