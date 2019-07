Comic-Con 2019: Avengers: Endgame e The Witcher nel programma di venerdì 19 luglio

Dopo avervi parlato della presenza di Terminator: Destino Oscuro e IT - Capitolo 2 nei primi due giorni del Comic-Con, oggi vediamo il calendario ufficiale della Sala H per venerdì 19 luglio.

I Marvel Studios hanno confermato che la giornata inizierà con lo speciale panel "Writing Avengers: Endgame", nel quale gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely racconteranno aneddoti e curiosità sullo sviluppo di un progetto ambizioso come il crossover del MCU.

Dopodiché toccherà ai fratelli Russo: i registi di Avengers: Endgame parleranno della loro esperienza con il film-evento dei Marvel Studios e sveleranno qualche nuovo dettaglio sui loro progetti futuri, in particolare per quanto riguarda la loro casa di produzione, la AGBO.

Come vi abbiamo già anticipato nella lineup delle serie tv presenti al Comic-Con, venerdì la Sala H ospiterà i panel di Game of Thrones (con la presenza dei creatori e di molti membri del cast), The Walking Dead, Dark Crystal: Age of Resistance, Preacher e soprattutto The Witcher, l'attesa serie Netflix che vedrà Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia.

Di seguito potete trovare il calendario completo del venerdì (orari italiani):

Writing Avengers: Endgame - 19:00

A Conversation with the Russo Brothers - 20:00

Fear the Walking Dead - 21:00

The Walking Dead - 22:00

The Witcher: A Netflix Original Series - 23:15

Netflix's Dark Krystal: Age of Resistance - 00:30

Game of Thrones Panel and Q&A session - 2:30

Preacher - 4:00

Vi ricordiamo che il San Diego Comic-Con si terrà dal 17 al 21 luglio.