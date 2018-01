Come verrà affrontata l'omosessualità di Silente in Animali Fantastici 2?

Lo sappiamo è stato dichiarato direttamente dalla scrittrice dei libri di ,il Preside di Hogwarts, è gay. Ma come verrà affrontato l'argomento in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald?

A quanto pare, il regista David Yates ha dichiarato che il primo dei quattro sequel pianificati di Animali fantastici, non "espliciterà" particolarmente le implicazioni delle preferenze sessuali di Silente, del resto non è mai stato fatto nemmeno in passato. Tuttavia, il regista ha suggerito a Entertainment Weekly che ci potrebbero essere degli accenni a un possibile interesse romantico (del passato), di Silente, nei confronti del villain della storia che vedremo tra pochi mesi, Gellert Grindelwald:

"Penso che tutti i fan ne siano consapevoli. Ha avuto un rapporto molto intenso con Grindelwald quando erano giovani. Si sono innamorati delle reciproche idee, e delle ideologie e l'uno dell'altro ... È un anticonformista e un ribelle ed è un insegnante ispiratore a Hogwarts. È spiritoso ed è un po' fuori le righe. Non è un anziano iconico. È un tipo cinetico. Jude Law come Silente e Johnny Depp nei panni di Grindelwald sono una coppia incredibile. "

Diretto da David Yates, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, vede nel cast Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp, Ezra Miller, Jude Law, Zoë Kravitz, Callum Turner, David Sakurai, Claudia Kim, Brontis Jodorowsky, Wolf Roth, Victoria Yeates, Derek Riddell, Poppy Corby-Tuech e Cornell S. John.