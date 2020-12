Come vedere Terminator? Guida allo streaming della saga

Terminator è uno di quei franchise di cui ogni appassionato di fantascienza (e di cinema in generale) dovrebbe conoscere vita morte e miracoli, compresi i recenti passaggi a vuoto: ma come dovrebbe muoversi chi volesse lanciarsi in un rewatch della saga o, magari, recuperarla dopo aver rimandato per tanto tempo?

I film sul cyborg interpretato da Arnold Schwarzenegger, fortunatamente, sono facilmente rintracciabili su alcune delle piattaforme streaming più popolari, che si tratti di abbonamento o di film disponibile per il noleggio e/o l'acquisto.

Partiamo con il capostipite: il Terminator del 1984 è disponibile gratis per gli abbonati a Prime Video, mentre il noleggio costa 3,99 euro sul Play Store di Google (8,99 euro è invece il costo per l'acquisto); discorso simile per Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio, disponibile anch'esso su Prime Video ma anche su TimVision (in qualità standard), mentre per il noleggio e l'acquisto dovrete rivolgervi ad AppleTV, Google o Microsoft.

Discorso praticamente identico per Terminator 3 - Le Macchine Ribelli, mentre per Terminator Salvation si passa da Prime Video al rivale Netflix (non cambia nulla, invece, per acquisto e noleggio); Terminator Genisys è invece incluso negli abbonamenti a TimVision e Infinity, mentre per il più recente Terminator - Destino Oscuro la palla passa a NowTV e Sky Go. Per saperne di più, intanto, qui trovate un nostro excursus sulla saga di Terminator.