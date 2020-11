Come vedere Batman v Superman? Guida allo streaming del film di Zack Snyder

Quante ne abbiamo sentite su Batman v Superman! Il film in cui abbiamo assistito all'esordio del Batman di Ben Affleck è stato uno dei più chiacchierati degli ultimi anni a causa, principalmente, delle tante critiche rivoltegli per alcuni aspetti che all'epoca dell'uscita in sala fecero storcere il naso a gran parte dei fan.

Insomma, il film di Snyder non è certo il prodotto più riuscito ed apprezzato del DC Extended Universe! Ciò nonostante una possibilità gli va sicuramente data nell'ottica di allacciarsi alla continuity del franchise o nel caso in cui, a mente più fredda, si voglia provare a rivalutarlo.

Ma dov'è possibile vedere Batman v Superman? Il film con Henry Cavill e Gal Gadot è disponibile su varie piattaforme streaming: in Italia lo troviamo incluso nel catalogo Netflix, mentre TimVision, Infinity, Rakuten TV, Apple TV, Google, Microsoft e VVVVID offrono la possibilità di noleggiarlo ad un prezzo che varia tra i 2,99 e i 3,99 euro (in 4K su Rakuten, Apple e Microsoft, Standard Quality su TimVision e in Full HD i restanti).

Insomma, in attesa della Snyder Cut di Justice League regalare una seconda opportunità a questo Batman v Superman potrebbe essere una buona idea, non trovate? Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Batman v Superman.