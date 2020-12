Come vedere Avengers: Endgame in modo che Iron Man spazzi via il 2020 a mezzanotte

Il 2020 non è stato un anno facile, anzi si potrebbe arrivare a dire che sia stato il Thanos del XXI secolo: fortunatamente però a Hollywood - solitamente - tutti i cattivi alla fine hanno quel che si meritano.

Ad esempio, mettiamo che gli ultimi dodici mesi siano stati Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, una corsa a perdifiato piena di svolte e colpi di scena e con un finale travolgente, spiazzante, di quelli che ti fanno perdere la terra sotto i piedi; il 2021 riuscirà ad essere Avengers: Endgame, con il suo senso di avventura, di riscatto, di vittoria?

Non possiamo saperlo, ma quel che sappiamo è che c'è un modo per far avvicinare quanto più possibile le due realtà: se volete che Iron Man usi il Guanto dell'Infinito per spazzare via con uno schiocco di dita il 2020, l'unica cosa che dovete fare è far partire Avengers: Endgame alle 21:29:30. In questo modo, il film dei Marvel Studios si riprodurrà nel vostro televisore andando incontro alla fine dell'anno, e a mezzanotte in punto Tony Stark si sacrificherà per un bene superiore e, sfruttando il potere delle gemme, sconfiggerà una volta per tutte Thanos e il suo anno preferito.

Sperando che il lettore bluray non si blocchi o che lo streaming su Disney+ non si interrompa, Everyeye vi augura un felice 2021.

