Come si usa Wizarding World? Alla scoperta del portale di Harry Potter

Dall'ottobre del 2019 i fan di Harry Potter hanno dovuto dire addio a Pottermore, il portale ideato da J.K. Rowling per ospitare i milioni di appassionati della saga sparsi in tutto il mondo e guidarli alla scoperta di storie inedite, retroscena e tanto altro ancora relativi, ovviamente, all'universo del nostro maghetto preferito.

In luogo di Pottermore abbiamo dunque assistito all'esordio di Wizarding World: ma quali sono le differenze tra i due portali? E, soprattutto, cosa bisogna fare per poter utilizzare il nuovo sito messo a disposizione dei fan?

La sostanza, in realtà, non è affatto cambiata: Wizarding World altro non è che una versione aggiornata di Pottermore pensata per includere anche contenuti relativi alle nuove sezioni del franchise, con un occhio di riguardo, dunque, al franchise di Animali Fantastici.

Chiunque avesse già creato un account Pottermore potrà dunque accedere a Wizarding World utilizzando le stesse credenziali, senza il bisogno di ripetere lo Smistamento: per tutti gli altri, invece, ci sarà la necessità di creare un nuovo account e rispondere alle domande del Cappello Parlante per scoprire la propria Casa di Hogwarts.

Fatto ciò, non vi resterà altro da fare che lanciarvi alla scoperta dei nuovi contenuti offerti da Wizarding World, andando quindi ad approfondire anche le storie di personaggi più recenti come Newt Scamander e tutti gli altri protagonisti di Animali Fantastici. Siete già registrati a Wizarding World? Cosa ve ne pare? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di retroscena, intanto, ecco cosa ne è stato di Hermione dopo la saga di Harry Potter.