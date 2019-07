Come in Tre uomini e una gamba: Aldo improvvisa il 'colpo di testa' circondato dai fan

Procedono spedite le riprese dell'attesissimo Odio l'Estate, nuova commedia che riunirà al cinema dopo diversi anni il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che per l'occasione, dopo una lunga pausa, hanno sviluppato questo film tornando a collaborare con Massimo Venier, già sceneggiatore e regista dei loro migliori titoli.

Trovandosi in Puglia per le riprese, c'è stato tempo per gli attori di andare in spiaggia e godersi anche qualche giorno di vacanza, come vediamo nel video condiviso da Repubblica. Protagonista del filmato è il solo Aldo, senza i colleghi, durante una delle pause di cui sopra, circondato però dai fan del lido di Castellaneta Marina dove era ospite, che hanno chiesto all'attore, tra un autografo e l'altro, di improvvisare la famosa scena di Tre uomini e una gamba, quella della partita a calcio dove, sbucando dalla sabbia, Aldo colpiva di testa il pallone, segnando.



Vediamo proprio tante persone circondare Aldo Baglio, coperto dalla sabbia e pronto a improvvisare nuovamente una delle sequenze più amate di una delle commedie italiane più amate. Dopo che qualcuno, ironicamente, imita "l'azione!" del regista, la palla arriva sopra Aldo e lui schizza fuori dalla sabbia, colpisce il pallone e fa gol.



Ci manca solo un "ma vieni!" di Giovanni per quadrare questo magnifico cerchio.