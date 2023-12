Come da tradizione, Kurt Russell è nella top10 di Netflix con Qualcuno salvi il Natale

Kurt Russell non sa se sarà in The Movie Critic di Quentin Tarantino, ma quel che è certo è che, come da tradizione, il suo Babbo Natale protagonista del film natalizio Qualcuno salvi il Natale è tornato nella top10 di Netflix.

Pubblicato su Netflix nel 2018, Qualcuno salvi il Natale è diventato rapidamente un film natalizio molto popolare per le famiglie di tutto il mondo, specialmente in Nord-America, dove ha mantenuto la sua popolarità nel corso degli anni fino a diventare una vera e propria tradizione, almeno tra gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand Netflix: ancora una volta, a sei anni dall'uscita originale, Qualcuno salvi il Natale è tornato nella top10 dei film più visti sul servizio tra il 24 e il 25 dicembre, una cosa che accade puntualmente negli Stati Uniti.

Al momento della stesura di questo articolo, il film con Kurt Russell si trova alla posizione numero 7, ma non sarebbe un fatto sorprendente vederlo salire ancora di più verso le prime posizioni nei prossimi giorni. Da notare, tra l'altro, che Qualcuno salvi il Natale è l'unico titolo 'vecchio' nella top10 quotidiana di Netflix, dato che davanti a lui ci sono Rebel Moon al primo posto e a seguire Super Mario Bros, Il mondo dietro di te, Gran Turismo, Holiday in the Vineyard e Family Switch.

Ricordiamo che il mitico Kurt Russell è anche su Apple TV+, co-protagonista dell'acclamata serie tv Monarch: Legacy of Monsters, spin-off della saga di Godzilla.