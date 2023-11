Come potrebbe tornare Wanda nell'MCU? Le principali teorie

I fan del MCU si chiedono se Wanda Maximoff comparirà di nuovo all'interno del franchise dopo esser stata protagonista di uno degli archi narrativi maggiormente interessanti della saga dei Marvel Studios. Molti ritengono sarebbe uno spreco eliminare definitivamente dal franchise il personaggio. Ecco le principali teorie al riguardo.

In che modo potrebbe rientrare nel Marvel Cinematic Universe Wanda Maximoff? È vero che Elizabeth Olsen ha negato il ritorno nell'MCU ma gli appassionati rimangono speranzosi.

Il primo pensiero è molto semplice: con la magia. Certo, probabilmente ci vorranno anni di film e serie tv per dare un senso a questo escamotage ma potrebbe essere la soluzione più semplice.



Un'altra soluzione potrebbe essere sempre l'amato Multiverso; non sarebbe difficile una versione di Wanda Maximoff che non si è mai vista prima nell'MCU, magari una versione più incentrata sugli X-Men della Fox.



E se invece Wanda tornasse grazie a Visione? Prendendo spunto dai fumetti, un racconto episodico di 12 numeri su Visione che cerca di costruirsi una famiglia utilizzando pezzi delle onde cerebrali registrate di Wanda per creare una moglie di nome Virginia. Alcune parti della storia sono state già usate in WandaVision ma il materiale è corposo e potrebbe essere riutilizzato in una nuova narrazione. Oppure, perché non sfruttare Moon Knight? Sarebbe un ottimo modo per resuscitare Wanda, proprio grazie ad un uomo che già conosce l'aldilà. Anche nel nuovo libro MCU si parla di Wanda Maximoff/Scarlet Witch.

Qualsiasi sia la soluzione scelta, ci sono varie possibilità per riportare nel Marvel Cinematic Universe Wanda Maximoff. Voi quale preferite?