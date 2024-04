Ecco come Tom Hardy ha creato la voce di Bane per Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno

Tra i tanti elementi rimasti iconici del Bane di Tom Hardy c'è ovviamente la sua voce, tratto distintivo del personaggio e dell'interpretazione dell'attore. Ma come l'ha creata per Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno?

Tutto nasce da una persona specifica, individuata dallo stesso Tom Hardy: Bartley Gorman (1944-2002) pugile britannico che si faceva chiamare Re dei Gitani, combattendo tra l'altro in una boxe senza i guantoni.

Tom Hardy aveva studiato le interviste di Gorman, soprattutto dal punto di vista dell'inflessione vocale, mostrando poi le immagini allo stesso Christopher Nolan. "Possiamo fare una cosa alla Darth Vader" gli aveva detto Tom Hardy "una voce classica da villain subito riconoscibile, oppure andare in un'altra direzione e considerare le origini di Bane. Però potrebbero prenderci in giro per questa scelta e potremmo pentircene. Ma l'ultima parola spetta a te."

Christopher Nolan ha accettato l'idea di Tom Hardy e i due hanno quindi iniziato a lavorare su quel tipo di inflessione vocale, rendendola più completa e dandole più sfumature, ma rimanendo comunque con quell'idea di base che rischiava di non essere apprezzata.

E a voi era piaciuta la voce di Bane oppure no?

