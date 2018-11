Come ti ammazzo il bodyguard: Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds torneranno per il sequel

E' ufficiale! Variety riporta che Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds e Salma Ayek torneranno nel cast del sequel di Come ti ammazzo il bodyguard (in originale Hitman's Bodyguard), pellicola uscita nel 2017 e diretta da Patrick Huges.

Il film, distribuito da Lionsgate, sarà intitolato The Hitman's Wife's Bodyguard. Il film originale è uscito nell'estate dello scorso anno e ha incassano globalmente più di 180 milioni di dollari.

In Come ti ammazzo il bodyguard, Reynolds vestiva i panni di un bodyguard ingaggiato per proteggere un famigerato sicario, interpretato nel film da Jackson. Il film segue lo stravagante duo in un viaggio da Londra alla Corte internazionale di giustizia olandese per permettere al sicario di testimoniare contro un dittatore dell'Est Europa, interpretato dal grande Gary Oldman.

Il sequel sarà nuovamente diretto da Huges su una sceneggiatura scritta da Brandon e Phillip Murphy. Nel film Michael Bryce (Reynolds) sarà ingaggiato dai personaggi di Jackson e la Hayek per una missione sulla Costiera Amalfitana. La produzione della pellicola partirà a marzo 2019.

The Hitman's Wife's Bodyguard sarà prodotto da Matt O'Toole e Las Weldon per la Millenium Media e Campbell Grobman Films. I produttori esecutivi saranno invece Avi Lerner, Trevor Short, Boaz Davidson, Jeffrey Greenstein e Jonathan Yunger.