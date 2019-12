Come ha fatto Thanos a non accorgersi di aver perso le Gemme in Avengers: Endgame?

Tenere d'occhio ogni dettaglio in un film immenso come Avengers: Endgame è qualcosa di pressoché impossibile anche per un team mastodontico come quello dei Marvel Studios: ci sarà sempre qualcosa che sfuggirà al controllo, così come ci sarà sempre qualcuno a farlo notare successivamente.

I fan Marvel, d'altronde, sono noti anche per i loro eccessi di zelo da questo punto di vista: sin dall'uscita del film in sala, infatti, in migliaia in tutto il mondo hanno guardato e riguardato più volte Avengers: Endgame cercando di analizzarne ogni singolo frame alla ricerca dell'errore, in quella che è diventata una sorta di vera e propria caccia al tesoro.

L'ultima segnalazione riguarda proprio uno dei momenti clou del film, ovvero quello in cui il buon Tony Stark riesce a rubare le gemme dal Guanto dell'Infinito senza farsi notare da Thanos, con le conseguenze che tutti conosciamo. Come in molti hanno fatto notare, però, prima del celebre "Io sono Iron Man" di Robert Downey Jr. c'è una scena in cui vediamo il Titano Pazzo fissare proprio il Guanto: possibile che non si sia accorto del vuoto lasciato dalle Gemme? Certo, parliamo di un momento di concitata battaglia, ma insomma… Al posto suo un po' di attenzione in più ad un dettaglio simile l'avremmo dedicata!

Con la pubblicazione online dello script integrale del film dei Russo, intanto, sono finalmente saltati fuori i tanti cambiamenti effettuati in corso d'opera: inizialmente, ad esempio, in Avengers: Endgame sarebbe dovuto comparire Dormammu; allo stesso modo la scena tra Hulk e l'Antico avrebbe dovuto presentare alcune differenze.