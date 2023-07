Come è stato fatto Tenet? Gli effetti del film di Nolan spiegati bene

Appena uscito aveva già creato due fazioni molto ben distinte: Tenet ha diviso molto pubblico e critica, tra chi vedeva solo forma e chi trovava sostanza comunque. Ma come ha fatto Christopher Nolan a girare tutte quelle scene? Scopritelo con noi.

L'effetto reverse e il tema del palindromo sono centrali in Tenet. Così come una delle grandi regole di Christopher Nolan: meno CGI possibile, anche zero volendo. E infatti questo film è stato girato senza l'utilizzo di green screen, ma cercando il più possibile di utilizzare le tecniche cinematografiche.

Per esempio lo stesso Nolan aveva raccontato come era stata girata la scena in cui, dall'alto della barca, si guarda verso il mare e le onde stanno andando al contrario. Non c'è stato alcun utilizzo di effetti speciali o droni, semplicemente si sono ingegnati per trovare un buco nello scafo in modo da puntare la macchina da presa direttamente sulle onde, costruendoci addirittura una piccola rotaia in modo da muoverla avanti e indietro.

C'è poi tutta la scena del Boeing 747 che si schianta contro un palazzo dell'aeroporto: una scena completamente vera. Per Tenet Nolan ha davvero fatto schiantare l'aereo contro un palazzo costruito apposta per la scena. E tutto il resto è ripreso in tempo reale, come le esplosioni, il fuoco e la distruzione generale. Hanno addirittura comprato un vecchio Boeing dismesso proprio per usarlo nella scena ed evitare qualsiasi effetto digitale.

Il colmo è che il resto del set lo hanno costruito lì attorno proprio per non dover spostare l'aereo e utilizzare quello che già c'era. Anche le riprese con gli elicotteri Boeing Chinook che trasportano i container sono reali, nonostante ne avessero provate con delle riproduzioni in miniatura.

E per le scene in reverse di Tenet? Sono state tutte studiate in pre-produzione, in modo da farle combaciare come Nolan voleva. Utilizzando software come Maya per ricreare la scena in 3D ancora prima di girarla, così che Nolan potesse studiarla nei dettagli. Soprattutto per quanto riguarda il tempismo delle due timeline, quando cioè quella in tempo reale e quella in reverse si incrociavano.

A quel punto, direttamente sul set, si sono fatte un mucchio di prove con gli stunt per far combaciare le preview studiate a computer così che Christopher Nolan scegliesse poi le inquadrature, con gli stessi stunt o attori che si muovono sia in avanti che al contrario nella stessa scena.

E proprio per le scene di inseguimento in autostrada gli effetti speciali sono poi stati utilizzati per rimuovere tutte le macchine da presa poste praticamente ovunque sulle automobili o per aggiungerne qualcuna sullo sfondo nella strada. Il resto invece era tutto vero.

E voi le conoscevate tutte queste chicche su Tenet? Diteci la vostra nei commenti, ma intanto recuperatevi le scene da vedere per capire Tenet e poi la grande domanda: Tenet è il peggior film di Nolan?