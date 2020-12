Come mai Star Wars inizia dall'Episodio IV? Guida alla saga di George Lucas

Se fate parte della nuova generazione che sta scoprendo la saga di Star Wars attraverso i film della Disney o addirittura la serie tv The Mandalorian, è possibile che vi siate posti questa domanda: Come mai Star Wars inizia dall'Episodio IV?

Come forse avrete notato, infatti, l'ordine di visione di Star Wars è a dir poco particolare: sebbene sia uscito nel 1977, infatti, il primo episodio è intitolato Episodio IV mentre Episodio I, in realtà il quarto film, è uscito solo nel 1999. Ma fortunatamente la spiegazione è molto semplice.

Quando George Lucas iniziò a lavorare alla saga nel 1973 creò la sua storia quasi interamente, gettando la base per tutti i film futuri inclusi quelli della 'trilogia prequel' che sarebbero uscito tra il 1999 e il 2005. Il primo film, oggi conosciuto come Episodio IV - Una Nuova Speranza, in realtà arrivò nelle sale col titolo molto più immediato di Star Wars (Guerre Stellari in Italia all'epoca): solo quando iniziarono i lavori su L'Impero Colpisce Ancora, e Lucas ebbe l'idea di fare di Darth Vader il padre di Luke Skywalker, ci si rese conto che la storia era troppo complessa per essere infilata in una (sola) trilogia. Nel 1980 quindi il secondo capitolo della saga arriva nelle sale con il titolo definitivo di Star Wars: Episodio V - L'Impero Colpisce Ancora, e il film precedente viene aggiornato a Episodio IV - Una Nuova Speranza, titolo che Lucas aveva avuto in mente fin dall'inizio ma che aveva scartato per non risicare di confondere il pubblico (che, banalmente, si sarebbe chiesto che fine avessero fatto gli episodi precedenti).

Ecco quindi che Episodio I, Episodio II ed Episodio III, quando arrivò il loro tempo, raccontarono la storia del padre di Luke Skywalker che Lucas partorì anni prima, chiudendo finalmente il cerchio. E a proposito dei prequel: scoprite dove sono stati girati in Italia i film di Star Wars.