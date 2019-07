Come sarebbe stato lo Star Wars: Episodio VIII girato da Colin Trevorrow?

Qualcuno ricorderà come Rian Johnson non fosse in realtà la prima scelta di Lucasfilm per dirigere Star Wars: The Last Jedi. Inizialmente, infatti, l'Episodio VIII della celebre saga era stato affidato a Colin Trevorrow, regista di Jurassic World.

Con Trevorrow al timone, a quanto pare, staremmo probabilmente parlando di un film molto diverso da quello arrivato nelle sale due anni fa. A confermarlo è stata Daisy Ridley, che con il regista ha avuto modo di conversare durante la premiere di Assassinio sull'Orient Express.

"Lui era ospite di Josh Gad alla prima di Assassionio sull'Orient Express, noi arrivammo lì per cena, Colin sedette vicino a me e io ero tipo 'Come andrà questa cosa?' Perché tutto ciò che sapevo era che lui non avrebbe più girato il film, non sapevo cosa fosse successo. E lui un po' me l'ha detto, un po' no... Sì, sì, sarebbe stato un film decisamente diverso. Ma poi nient'altro, siamo andati a cena con Michelle, che è una delle produttrici. Ma in un certo senso lo so. Penso però che ogni cosa accada per una ragione" ha dichiarato Ridley in maniera piuttosto sibillina.

Il film di Trevorrow sarebbe stato meglio di quello di Johnson? Peggio? Probabilmente non lo sapremo mai. Certo è che Gli Ultimi Jedi non è piaciuto a tutti: pare che dietro un bel po' di giudizi negativi, però, si nascondano questioni politiche. Daisy Ridley, comunque, ha preso le critiche con filosofia.