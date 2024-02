Come ha fatto Spielberg a girare Jurassic Park e Schindler's List nello stesso anno?

A volte ci vogliono i grandissimi registi per riuscire in imprese di questo tipo, e quando si parla di Steven Spielberg sembra quasi facile, eppure è davvero riuscito a girare Jurassic Park e Schindler's List nello stesso anno.

I due capolavori sono entrambi usciti nel 1993 negli Stati Uniti, cosa che a pensarci sembra assurda vista la mole di lavoro che c'era dietro (e visto il risultato incredibile ottenuto).

Steven Spielberg a fine 1992 aveva terminato le riprese di Jurassic Park quando lo sceneggiatore di Schindler's List, Steven Zaillian, aveva appena concluso lo script del film, passandolo subito a Spielberg per leggerlo.

Il regista è stato totalmente catturato dalla sceneggiatura, così tanto da essere convinto di volerlo fare subito quel film, perché non voleva perdersi il periodo invernale in Polonia per girare, altrimenti avrebbe dovuto aspettare ancora un anno. Voleva infatti che la neve fosse presente nelle riprese.

Solo che Jurassic Park non era per niente finito, avevano soltanto terminato di montarlo. Mancava il missaggio dell'audio, la color correction e il montaggio di tutti gli effetti sonori. Tra l'altro, sapete come hanno fatto i suoni del T-Rex in Jurassic Park? Spielberg ha quindi chiamato la sua coproduttrice del film, Kathleen Kennedy, dicendole "io questo film devo farlo". Lei è quindi subentrata nella produzione, assieme a un altro amico chiamato da Spielberg: George Lucas.

A lui ha chiesto di supervisionare il processo finale di Jurassic Park, soprattutto dal punto di vista del doppiaggio, dei suoni e tutto il resto. Così Spielberg è riuscito a fare entrambi i film in un anno.

E voi la sapevate questa? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al film per cui Steven Spielberg ha rischiato grosso.