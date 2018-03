Come saranno cambiati i Guardiani della Galassia che vedremo in Infinity War?

Abbiamo molti motivi per essere entusiasti dima quello principale, per molti fan, è vedere finalmente i Vendicatori uniti ai. Un mix di supereroi che stavamo aspettando da diverso tempo ma sono passati alcuni da. Qualcosa nei Guardiani sarà cambiato?

"Penso che i cambiamenti riguardino solo la chimica e il cameratismo. Il fatto che siano rimasti uniti per un po' ha sicuramente aumentato questi aspetti. Se c'è stato qualche cambiamento è perché sono riusciti a cementare il loro attaccamento al team e bisognerà vedere se riusciranno a coesistere con gli Avengers" ha spiegato uno dei registi, Anthony Russo.

Joe Russo ha affermato che 'i rapporti si sono approfonditi ma i due team sono diversi e ciò potrebbe portare a dei contrasti' e Anthony ha poi accennato a quello che potrebbe essere uno scontro tra eroi nel primo incontro tra i Guardiani e gli Avengers. Sembra che i Guardiani avranno molto da fare in questo film.

"Hanno un ruolo importante in questo film: tutti hanno un legame emotivo con la storia, ne sono in qualche modo legati. Non puoi pensare a film del genere se in gioco non metti delle motivazioni plausibili per i personaggi".

Avengers: Infinity War è diretto da Anthony e Joe Russo. Nel cast principale troviamo Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Scarlett Johansson (Vedova Nera) Chris Hemsworth (Thor), Chris Pratt (Star-Lord), Tom Holland (Spider-Man), Mark Ruffalo (Hulk).

Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 25 aprile. Nel maggio 2019 è prevista una seconda parte che concluderà Infinity War.