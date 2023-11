'Come rovinare qualcosa di magico': fan reagiscono al vero film di Barbenheimer

Parli del diavolo...e spuntano le corna: è il caso di Barbenheimer, un crossover tra i due universi che hanno dominato questo 2023. Dopo averne parlato a lungo infatti i fan sono rimasti sconvolti dall'apprendere la notizia che Barbenheimer ora esiste davvero, non è più un meme.

Leggiamo cosa dice la trama ufficiale di Barbenheimer: "Nel profondo di Dollsville, un gruppo di bambole annoiate - guidate dal brillante dottor Barbenheimer - iniziano a costruire una bomba atomica. La loro missione? Abbattere il patriarcato una volta per tutte! E mentre la battaglia tra i sessi si intensifica, Barbenheimer e il suo stuolo di bellezze troveranno commedia, dramma, azione e Armageddon: tutto esploderà nell'ultimo folle film fantasy di Full Moon, 'Barbenheimer!'".

Come hanno reagito i fan a questa storia? Vi riportiamo alcuni dei loro commenti.

"Wow, un milione di dollari per dare vita a "BARBENHEIMER"? Questo film ha un'idea intrigante: una bambola con un dottorato che trama la rovina dell'umanità, il tutto ambientato in un luogo chiamato Dolltopia? Con una bomba nucleare, per giunta? Sembra che ci troviamo di fronte a un'eccentrica miscela di fantascienza e storie di giocattoli,...", scrive @arrtnem. Ma non è finita qua.

"Ok, ok, era divertente quando era un gioco, ma ora è ridicolo..." (The Nerd Fix @FixNerd), "Un modo per rovinare qualcosa di magico" scrive Eric Sheffield 🎙️ Professional VO (@EricSheffieldVO).

E ancora...:"Non lo vogliamo! Investite su altri film" (Rich @RembertDesigns) e "Hollywood impara sempre le lezioni sbagliate dai film di successo" (Greg Dawe 𝕏 @GregDaweDBZ).

Voi cosa ne pensate di Barbenheimer? Non esitate a farci sapere la vostra opinione nei commenti.