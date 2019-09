Ecco come il regista di The Batman Matt Reeves ha festeggiato il Batman Day

Il Batman Day è stato un vero e proprio delirio: i social sono stati letteralmente invasi da materiale dedicato all'evento a cui hanno preso parte i fan di tutto il mondo, famosi e non. Non poteva mancare, allora, un contributo di chi con Batman ci avrà parecchio a che fare durante i prossimi anni.

Si tratta di Matt Reeves, regista a cui spetterà il compito per nulla facile di dar vita a The Batman, il nuovo film sul Cavaliere Oscuro con Robert Pattinson nel ruolo del celebre eroe mascherato. Reeves non ha voluto tradire le aspettative, e su Twitter ha omaggiato a modo suo la ricorrenza postando la foto di un edificio sul quale si staglia l'enorme proiezione di un bat-segnale.

Non si tratta, in realtà, dell'unico edificio interessato: bat-segnali simili sono stati avvisati un po' ovunque in giro per il mondo, da New York a Barcellona passando per Los Angeles, Melbourne, Tokyo, Roma, Parigi, Città del Messico, Johannesburg, San Paolo, Berlino e Montreal. Pare proprio che la popolarità del caro Bruce Wayne, col passare degli anni, non accenni a scemare neanche un po'!

La genesi di The Batman, comunque, sta caricando sulle spalle di Robert Pattinson un bel po' di pressione: all'attore il suo predecessore Christian Bale ha però consigliato di non dare ascolto ai detrattori. Bale non è stato l'unico ad esprimere un parere positivo sulla scelta dell'ex-star di Twilight: anche Kevin Smith, ad esempio, ha avuto belle parole per l'attore.