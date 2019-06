Ecco come il regista di Child's Play terrorizzava il cast del film!

Il clima sul set di Child's Play dev'esser stato piuttosto disteso, almeno stando ai racconti degli attori protagonisti, che pare si divertissero a spaventarsi l'un l'altro in una sorta di gara ad architettare lo scherzo più terrificante.

Qualcuno doveva pur prendersi la responsabilità di mettere in riga quei ragazzi, e chi meglio del regista? Lars Klevberg, a quanto pare, è stato capace di essere un vero e proprio sergente di ferro... E non utilizziamo questo termine per caso!

"Una cosa che dovreste sapere su Lars Klevberg è che è stato sergente dell'esercito norvegese per sei anni. Per cui direi che ha affrontato questo set come se fosse ancora nell'esercito, il che, come puoi immaginare, fa un tantino paura!" ha raccontato Aubrey Plaza.

A rafforzare quanto detto da Plaza è arrivato anche il resoconto del suo collega Brian Tyree Henry: "Lars è un genio. Lavorare con lui era così divertente, e poi ti fidi del suo modo di vedere le cose. Non importava cosa sapesse o non sapesse su Child's Play, lui sapeva perfettamente il rapporto che c'era tra la bambola e il ragazzino. E poi il modo in cui imposta l'ambiente... Lui ha fatto il militare, sai, quindi c'era una certa finezza che lui metteva in tutto ciò. Lui è molto strategico sulle riprese, e penso che il film abbia beneficiato di tutto ciò. Credo sia venuto alla grande"

Nell'ultimo trailer di Child's Play Andy prova a dire la verità su Chucky a sua madre. Il film ha debuttato su Rotten Tomatoes con un gradimento del 60%.