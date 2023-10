Come ha reagito Schwarzenegger al superamento dei suoi record? 'Mer*a, com'è successo?'

Arnold Shwarzenegger ha dominato lo streaming nel 2023, ma, a proposito di record, non dobbiamo dimenticarci della sua altrettanto gloriosa carriera da bodybuilder; al riguardo, la perdita del primato l'ha stupito a dir poco...

Ci riferiamo a Lee Haney, che ha superato gran parte dei record in Mr. Olympia (importante manifestazione internazionale di culturismo). Schwarzenegger vinse la competizione per la prima volta nel 1970, dopodiché conseguì altre sei medaglie. La settima risale al 1980, quando iniziò a dedicarsi alla recitazione.

Haney, invece, ne ha ottenute ben otto; così, nel 1991 ha superato il celebre attore. "In circostanze del genere" ha dichiarato quest'ultimo, "puoi avere due sentimenti contrastanti. Il primo ti spinge a dire: 'Okay, qualcuno ha battuto il mio record'. Il secondo continua a ripetere: 'Mer*a, come diavolo è successo?'".

Ma questo non deve certo sminuire i suoi risultati: il suo fisico gli regalò l'epiteto di "quercia austriaca" e gli permise di vincere i titoli di Mister World, Universo, Europa Junior e, appunto, Olympia. Tutto iniziò nel suo garage di casa, nel quale costruì una rudimentale serie di attrezzi, dopodiché proseguì gli allenamenti nella palestra di Graz. Come se non bastasse, nel 1967 arrivò primo nella gara di sollevamento pietre a Monaco. "Al vertice della mia carriera, i polpacci erano grossi 20 pollici, con le cosce di 28 e mezzo" ha dichiarato. "34 per la vita, 57 per il petto e 22 per le braccia".

Tra i suoi film principali, ricordiamo Conan, Terminator, I mercenari - The Expendables e True Lies. Per rapportare quest'ultima carriera a quella prettamente culturista, ecco qual è stato l'incredibile allenamento di Arnold Schwarzenegger per Terminator.